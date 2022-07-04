埃及紅海鯊魚攻擊遊客 官方證實兩婦女喪生

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（中央社開羅3日綜合外電報導）埃及環境部和奧地利及羅馬尼亞外交部今天表示，埃及紅海本週發生鯊魚攻擊事件，造成兩名婦女喪生，分別是奧地利人與羅馬尼亞人。

埃及環境部今天在臉書（Facebook）表示，在赫加達（Hurghada）南方薩爾哈希什區（Sahl Hasheesh）的紅海（Red Sea）水域「有兩名婦女在游泳時被鯊魚襲擊」，雙雙喪生。

奧地利新聞通訊社 （APA）報導，其中一名到埃及度假的68歲婦人來自奧地利提洛爾（Tyrol）地區。

奧地利外交部今天向法新社證實「有一名奧地利公民在埃及死亡」，但沒有提供更多細節。

羅馬尼亞外交部今天引述從埃及當局收到的消息，向法新社證實「一名羅馬尼亞公民喪生」，「似乎」是赫加達外海「鯊魚攻擊」造成。

在傳出「一名奧地利女性遊客似乎被鯊魚襲擊咬斷左臂」後，埃及紅海省省長哈納菲（Amr Hanafi）1日曾下令關閉此地區內所有海灘，為期3天。

社群媒體用戶1日分享一段影片，顯示一名泳客痛苦掙扎情形，周圍海水被鮮血染紅。法新社無法獨立證實這段影片的真實性、日期和位置。

埃及環境部今天表示，相關的工作小組正致力「從科學角度釐清這起攻擊事件的原因與情況」，以判定「導致事件發生的鯊魚行為背後因素」。

紅海是一個受歡迎的旅遊勝地，鯊魚在那裡很常見，但很少攻擊在當局所劃設的游泳區內的人。

在2018年，一名捷克遊客在紅海海灘附近遭鯊魚攻擊致死；2015年，一場類似的襲擊事件造成一名德國遊客喪生。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110704