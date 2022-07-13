涉未除蟲就把日本水蜜桃輸台 日警逮台籍出口商

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（中央社東京13日綜合外電報導）在日本大阪市經營食品出口公司「日祥」的台灣籍朱清宏等4名男女，涉嫌以偽造除蟲文件將日本山形縣產未除蟲的水蜜桃出口到台灣，今天遭大阪府警方逮捕。

日本產經新聞報導，相關人士表示，朱清宏等人涉嫌在把山形縣產的水蜜桃出口到台灣時，假造已完成除蟲措施的文件，然後向日本方面的植物防疫所提出。大阪府警察局生活環境課今天以違反植物防疫法嫌疑，逮捕54歲的朱清宏等人。

日本產的水蜜桃在台灣相當受到歡迎，台灣方面為預防外來種入侵，要求日本方面在出口水蜜桃時必須進行徹底檢疫。

台灣方面曾在2010年時發現日本山梨縣產水蜜桃內有害蟲，一度禁止進口山梨縣水蜜桃約4個多月。這次發生造假除蟲文件後，也有可能造成台灣方面再度禁止日本水蜜桃進口。

另外被逮捕的3人包括在山形縣東根市經營農產品販售公司的今田真、擔任仲介業者幹部的男子，及台灣籍的女性上班族。

相關人等涉嫌在2021年秋天聯手把山形縣產水蜜桃出口到台灣時，以明明未進行病蟲害防除措施、卻造假已完成的報告書，向神戶植物防疫所關西機場支所提出申請文件。

參與調查的相關人士說，接受台灣方面訂單的朱嫌等人，因為出口用的水蜜桃數量短缺，所以就把未進行病蟲害防除作業、主要用在國內販售的水蜜桃拿來出口。

雖然這些水蜜桃已出口到台灣，但目前尚未接獲有發現害蟲的通報。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110713