巴西COVID-19死亡人數攀升 專家籲勿掉以輕心

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）根據巴西全國衛生廳長委員會（Conass）發布的數據顯示，目前巴西COVID-19死亡人數的7天平均值為244人，較一個月前成長64%。專家呼籲，勿對COVID-19掉以輕心。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的症狀幾乎與流感等呼吸道病毒引起的其他疾病相同，但不意味著能夠放鬆警惕。專家警告，雖然疫苗可為接種者提供保護，高危險族群仍面對重症和死亡風險。

喉嚨痛、頭痛、流鼻涕、鼻塞和咳嗽是可能感染COVID-19的一些主要症狀，唯有進行檢測才能區分是流感還是冠狀病毒。但專家指出，目前患有上述症狀中的任何一種，幾乎都是感染冠狀病毒。

西班牙公共衛生專家和藥物流行病學研究員佩羅（Salvador Peiró）指出，COVID-19感染者從沒有症狀到出現流感情況，有許多症狀非常相似，現階段最多的症狀是乾咳，喪失嗅覺的僅有20%至25%。

佩羅表示，約20%到25%感染COVID-19的人沒有症狀，其他人有非常輕微的症狀，如流鼻涕和輕度喉嚨痛，容易與過敏或其他原因混淆，所以絕大多數的人不知道自己感染COVID-19，有人是去醫院進行手術時才被檢測出來。

巴塞隆納全球衛生研究所流行病學家巴薩特（Quique Bassat）指出，過去人人對COVID-19都是聞風喪膽，只要有一點症狀就迫不及待自動進行檢測，但現在已經沒有政治、社會或個人壓力來做這件事，如果沒有死亡風險，多數人已不在乎是流感還是冠狀病毒。

問題在於COVID-19的傳播速度比流感快得多，雖然目前許多人就算感染冠狀病毒也沒有太大問題，因為已經接種疫苗或曾經感染過，防護力增加；但高危險族群有出現重症、住院和死亡的可能性，仍須謹慎防疫。

巴薩特表示，冠狀病毒現在似乎比較溫和，是因為我們接種疫苗，病毒本身也發生變化，但任何新的變異都可能在未接種疫苗的人中引起嚴重後果，所以冠狀病毒將繼續變異，繼續出現一波又一波的新疫情。

原則上，專家預計新變種會演化為比較溫和，但沒有人敢打包票。唯一能夠確定的是，隨著許多國家提供第二、第三或第四劑疫苗，人們將受到更多保護。

巴薩特強調，疫苗在避免COVID-19重症方面仍然發揮著85%至90%之間的效用，減低住院和死亡風險。（編輯：高照芬）1110723