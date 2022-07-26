岸田將出席禁核擴散大會 日官員強調具歷史意義

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本首相岸田文雄預定將以第一位與會的日本首相身分，參與今年禁止核子擴散條約（NPT）審議大會。首相輔佐官認為，岸田親自與會訴求實現「無核武世界」，具重大歷史意義。

有關今年8月1日起在美國紐約將舉行的NPT審議大會，日本方面負責談判的首相輔佐官（首相顧問）寺田稔接受日本時事通信社專訪時說，在俄羅斯入侵烏克蘭等情勢造成全球安全保障環境日趨嚴峻的情況下，要就核裁軍達成共識的「難度提高」。

至於岸田將以第一位日本首相身分與會，寺田說，日本作為唯一在戰爭中遭受原子彈轟炸的「戰爭被爆國」，岸田又是原子彈爆炸地之一的廣島縣出身，這場會議是向全球宣傳邁向「無核武世界」非常重要的場合。

寺田認為，岸田親自出席對傳達核裁軍、禁止核擴散及原子彈爆炸地真相等，都具有重大歷史意義。

談到岸田希望達成的「有意義成果」，寺田說，這並非指成果文件，不論有沒有文件，主要是能否確認擁核國明確履行核裁軍義務等事項。

寺田說，俄羅斯威嚇使用核武等讓狀況惡化，在危機升高的情況下，有關透過核裁軍邁向無核武世界目標的NPT目的，在這場會議中能達成共識很重要。

他認為，客觀情勢惡化，這場會議要達成協議的難度愈來愈高，畢竟從烏克蘭遭入侵後，只要有俄羅斯參與的國際會議，至今沒有一個能拿出成果文件；雖然有難度，但還是會以達成協議為目標。

面對中國正強化核軍備，寺田說，相當令人憂慮，讓中國也能同意核裁軍或抑制發展核軍備很重要。

日媒日前報導，岸田曾以外務大臣身分參加2015年舉行的NPT審議大會，向外界傳達選區廣島過去在原子彈爆炸所遭受的被害狀況。

岸田今年若順利出席並發表演說，可能就身為NPT加盟國的俄羅斯以動用核武進行威嚇、動搖NPT體制一事表達危機感。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110726