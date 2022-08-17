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因應物資短缺 古巴60年首度允許外資進批發零售

2022/8/17 10:50
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（中央社哈瓦那16日綜合外電報導）古巴政府已宣布將允許外資進入國內批發及零售貿易。這項60年來首見的舉措，意在因應國內嚴重短缺的物資。

法新社報導，這項決定還可以在完全不放棄國家對外貿的控制之下，提振當地產業。

據副貿易部長龔薩雷茲．弗拉加（Ana Gonzalez Fraga）說法，外國投資人將獲准全資擁有古巴批發商，為斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命以來的頭一遭；同時，零售商可以入主公私營企業。

此前，准許外資的產業僅限國內產品製造與服務業。

古巴政府採取行動開放一個迄今由共產黨政府控制的產業，足以說明國企在取得外國貨幣和原物料所面臨的困境。

而這使得食物、藥品和燃料等基本物資短缺情況更加惡化，對政府的不滿情緒也持續升高，並在近幾個月引發了多次抗議。

基本商品的非正規貿易也在迅速成長，引發通貨膨脹，2021年物價狂飆約70%。

古巴經濟學家米蘭達．帕隆多（Mauricio Miranda Parrondo）表示，「國家壟斷外貿和零售，是造成國內市場消費品短缺的原因」。

龔薩雷茲．弗拉加昨晚告訴國營電視台，最新舉措尋求確保在「原物料、輸入品、設備和其他有助於國內生產發展的商品」的投資。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110817

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