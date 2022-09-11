美富豪繼承人晨跑遇害 網友號召幫她跑完全程

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）美國女教師、也是億萬富豪繼承人佛萊徹日前遭人強擄上車，數日後發現被棄屍於附近空屋。由於佛萊徹是在晨跑途中遭擄，有人在推特發起活動，幫她跑完她未能完成的晨跑。

34歲的佛萊徹（Eliza Fletcher）2日在田納西州曼菲斯大學（University of Memphis）附近晨跑時失蹤，隨後發現遭到殺害。

在佛萊徹失蹤後，警方於5日在附近一處空屋後發現她的屍體，這處空屋離她最後被看見的地點不遠。警方在調查後起訴38歲嫌犯阿布斯頓（Cleotha Abston），懷疑他與佛萊徹的死有關。

由於佛萊徹是在晨跑途中遭擄，推特（Twitter）上有人發起活動，呼籲幫她跑完未能完成的晨跑。許多人加入這場活動，跑完佛萊徹慣常跑的8.2英里（約13.2公里）路程後上傳推特，並標上#runforeliza、#ElizaFletcher或#finishelizasrun。不少人還特地穿上佛萊徹遭擄當時穿著的粉色上衣與紫色短褲跑完全程，還有遠自義大利的民眾響應這項活動。

一項在臉書（Facebook）發起的「讓我們完成麗莎（Eliza小名）的慢跑」（Let's Finish Liza's run）活動，9日在曼菲斯舉行。數百人在據信是佛萊徹最後被人看見的清晨4時20分，沿著佛萊徹慣常慢跑的路線，完成佛萊徹未能完成的晨跑。

發起人在臉書上表示，這次慢跑是為了紀念佛萊徹並抒發感受。活動目的是為中南部女性挺身而出，強調女性應該能在一天當中的任何時間裡安全地慢跑。除了曼菲斯外，包括波士頓、費城與全美許多其他城市也有類似活動，以向佛萊徹及其他在運動時失蹤、遭受騷擾或感到不安的女性致敬。

華盛頓郵報（Washington Post）引述一名參加曼菲斯活動的女性在社群網站上的文章：「這是給麗莎的，也適合每一位想在一天中任何時刻跑步的女子。我們會一直為妳發光，麗莎。」

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一位在佛羅里達州和一群人一起晨跑的女性也在臉書上發文寫道：「親愛的#elizafletcher，我們來自佛羅里達州，我們從未見過妳，從未和妳一起跑步。但妳是一位母親、一名專業人士與慢跑者，就像我們一樣。正因為如此，我們今天清晨4點起床為妳慢跑#restinpeace。」

佛萊徹的祖父奧吉爾三世（Joseph Orgill III）經營以其姓氏為名的大型五金與家居用品店「奧吉爾」（Orgill），身價上億。（編輯：林憬屏）1110911