不滿夫婿遭列外國代理人 俄老牌歌手批蒲亭侵烏

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）俄羅斯著名女歌手阿拉．普加喬娃（Alla Pugacheva）今天譴責總統蒲亭在烏克蘭發動的戰爭，她說，這場仗讓士兵為虛幻目標命喪戰場，為平民百姓帶來負擔，還導致俄國成了全球賤民。

路透社報導，2月24日俄國入侵烏克蘭後鎮壓異議人士、開罰發表反戰評論的藝人，國家電視台甚至把批評者描繪為祖國的叛徒。

73歲的阿拉．普加喬娃蘇聯時期就是知名流行歌手，以1982年歌曲「百萬朵玫瑰」（Million Scarlet Roses）和1978年電影The Woman who Sings聞名，稱得上是俄國最知名的女性。

阿拉．普加喬娃46歲的夫婿、電視喜劇演員蓋爾金（Maxim Galkin）9月16日被列入俄國「外國代理人」名單後，阿拉．普加喬娃要求當局也將她列入名單中。

阿拉．普加喬娃在俄羅斯禁用的社群媒體Instagram上說：「我請你們將我列入我心愛國家的外國代理人行列，因為我與我的丈夫站在同一陣線。」

阿拉．普加喬娃說，丈夫對國家忠貞不二，希望國家繁榮和平自由，也希望「我們的孩子不會再因虛幻目標而死」。

阿拉．普加喬娃表示，俄羅斯正在成為「賤民」，俄羅斯人的生命正被衝突耗盡。她沒有使用戰爭這個詞，但明確表示不贊成克里姆林宮所謂的特殊軍事行動。

俄羅斯知名人物做出如此尖銳的批評，在現代俄羅斯相當少見，也可能招來危險。

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被列為「外國代理人」通常是被當局列為麻煩人物的第一個跡象，令人聯想到負面的蘇聯時期。被列入名單者必須遵守嚴苛的財務通報規定，且任何出版品必須在最前面加註說明，表明出自外國代理人。

阿拉．普加喬娃過去曾獲蒲亭與和葉爾欽（Boris Yeltsin）讚揚。戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）去世時，她稱許這位蘇聯最後一位領導人允許自由和拒絕暴力。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110919