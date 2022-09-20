以安全為名地毯式保存資料 歐法院判德國法律違法

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（中央社盧森堡20日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）最高層級法院歐洲聯盟法院今天裁定，德國適用範圍普遍的資料保存法違反歐盟法律。這對寄望仰賴地毯式資料收集來打擊犯罪與保衛國安的國家，不啻為一記打擊。

路透社報導，歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）表示，資料保存法律僅適用在國家安全受到嚴重威脅的情況下，且此類情況須依據非常嚴格的條件來定義。

近幾年法國、比利時和英國等歐洲國家都遭到伊斯蘭好戰分子的重大攻擊。政府辯稱，若能取得並保存資料，尤其是電信業者收集的資料，有助預防這類事件發生；但電信業者及民權人士則反對政府有上述權限。

最新案件源自德國電信公司（Deutsche Telekom）子公司Telekom Deutschland與德國網路服務供應商SpaceNet向德國法院提出挑戰，指德國的資料保存法律違反歐盟法規。

德國法院於是向歐洲聯盟法院徵詢意見，得到的回覆是，只有在非常嚴格的情況下，才能允許這樣的資料保存。

法官表示：「歐洲聯盟法院確認，歐盟法律不允許普遍且無差別保存交通與位置資料，惟對國家安全構成嚴重威脅的情況例外。」

但判決書也說：「然而，為對抗嚴重犯罪，歐盟成員國可在嚴格遵守比例原則下，允許對這類資料進行針對性或有效率的保存，以及對IP位址進行普遍且無差別的保存。」

根據支持SpaceNet的德國網路產業協會eco（eco-Association of the Internet Industry）說法，德國地毯式的資料保存法律，耗費業者數以百萬計歐元成本。

針對另一起案件，歐洲聯盟法院也裁定，金融市場監管機關不能利用歐盟的反內線交易與反操控市場法律，來強迫電信業者交出疑似犯下這些罪行的交易人士個人資料。（譯者：張正芊/核稿：施施）1110920