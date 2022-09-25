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以色列部隊西岸占領區巡邏 擊斃巴勒斯坦武裝分子

2022/9/25 19:59
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（中央社巴勒斯坦自治區那不魯斯市25日綜合外電報導）巴勒斯坦消息人士表示，以色列軍隊今天在西岸占領區擊斃1名巴勒斯坦武裝分子。以軍表示，士兵在例行巡邏時對1名「武裝嫌犯」開槍。

以軍表示，士兵在西岸北邊的那不魯斯（Nablus）附近，對駕駛一輛汽車和機車的武裝嫌犯開槍。

巴勒斯坦衛生部表示，這名被殺害的男子名為康尼（Saed al-Koni）。

那不魯斯近來興起一個鬆散的戰士聯盟稱為「獅穴」（The Lions Den），這個團體宣稱康尼是他們的成員。

今年8月遭以軍殺害而成為社群媒體上民間英雄的少年拿布希（Ibrahim al-Nabulsi）也是「獅穴」的成員，拿布希的吊墜現在那不魯斯老城區市集上出售。

康尼遇害是那不魯斯地區這2天以來的第2起死亡事件。

昨天1名巴勒斯坦駕駛遭以色列軍隊擊斃，以軍稱這名駕駛「試圖衝撞攻擊」；但是，巴勒斯坦表示，這是1起交通事故。

以軍表示，軍警在那不魯斯外圍巡邏的時候，汽車駕駛「企圖衝撞他們」，他們於是朝他開火。

巴勒斯坦外交部則表示，36歲的阿瓦德（Muhammad Ali Hussein Awad）是一名「手無寸鐵」的巴勒斯坦人，不具威脅性。

「以色列警察蓄意射殺阿瓦德，目的是置他於死地，只因他的車和警方車輛在交通事故中相撞。」

以色列軍方在認定受到威脅時，經常使用致命武器，已招致外界批評。

以色列重要的猶太人新年（Rosh Hashana）假期今天傍晚展開，在這項重要節慶的前夕，以色列當局高度警戒。

以色列自3月以來，對西岸北邊發動數百次突襲行動，包括了那不魯斯和哲寧（Jenin），鎖定那些涉及致命攻擊以色列民眾的個人。

這些突襲行動引發了衝突，造成數十名巴勒斯坦人喪命，其中包括戰士。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110925

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