升空看老天 土耳其熱氣球魅力依舊疫後遊客回流

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（中央社記者鍾佑貞石頭城1日專電）對多數前往土耳其的旅客而言，搭熱氣球是必要行程之一。然而熱氣球價格不便宜，能否搭乘得考量風速、氣流等，也有人因天候不佳敗興而歸，這種不確定性卻無礙旅客疫後陸續報到，天未亮就起床等待升空。

石頭城（Cappadocia）讀音為卡帕多奇亞，是波斯語中的「駿馬之地」。根據官方數據，今年1至8月，逾254萬名遊客造訪石頭城，刷新歷史紀錄。與去年同期相比，遊客人數幾乎翻倍，飆升98%。

為了俯看火山熔岩經多年侵蝕所形成的特殊景緻，遊客多將搭熱氣球列為此行必做清單之一。即使近期行情價約220歐元（約新台幣6828元）至250歐元不等，從預算有限的背包客到馬來西亞王室都甘願清晨4點多起床，踩著小鋁梯爬入吊籃，看著專業駕駛員把煤油爐火力轉強產生熱風後，日出時刻一圓升空夢。

當地業者對中央社表示，熱氣球能否升空得看老天臉色，當地民航局力求嚴格落實相關標準，只有在適當的風速、風向及中、高層海拔氣流不超過可飛限度才准升空。氣球升空後，全靠駕駛員的經驗駕馭，為了確保飛行安全，20人座以上的氣球，依規定需要兩位駕駛陪同，主駕駛的飛行時數約500至750小時。

熱氣球飛行時間約60分鐘，駕駛員準備降落時，會先關煤油爐，讓氣球內的空氣冷卻，地面的卡車及數名工作人員也已就位待命，準備伸手拉住吊繩，協助熱氣球穩定落地。全籃爆出掌聲，熱氣球之旅歡喜收場。

「我們一離地，我就馬上掉淚，是喜悅的眼淚」，澳洲遊客辛西亞（Cynthia）難掩感動，對中央社說道。

有報導指出，兩名美國空軍飛行員於60年代首次發現於石頭城飛行熱氣球的潛力，直到1991年，來自世界各地的好手才開始在當地開業競爭。目前約有20多間氣球公司。業者建議多比價，並找有口碑、價格透明的大型公司，以維護自身安全與權益，避免遭坐地起價壞了興致。

除了日出時在天空中翱翔的數百個熱氣球外，石頭城造型獨特的「精靈煙囪」、千年地下城等也是遊客前來踩點的吸力之一。有業者認為，搭不搭熱氣球是其次，見證熱氣球與奇岩相映才是精華。

地質學家指出，石頭城區域是6000萬年前，由埃吉耶斯山（Erciyes）、哈桑山（Hasan）及居魯山（Güllü）的軟熔岩及火山灰層遭侵蝕而成。克孜勒河（Kızılırmak River）流經石頭城北部，南有陶魯斯山脈（Taurus Mountains），東為凱色里（Kayseri）平原，往西走可見世界最大的鹽湖之一的圖茲湖（Lake Tuz）。

此外，當地「歌樂美國家公園及石頭城岩石區」於1985年入選聯合國教科文組織世界遺產名錄。

2019年到訪石頭城的旅客數超過383萬人，業者滿心期待隔年再刷新紀錄，無奈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，重創當地旅遊業。如今住宿地點、旅行社及遊客密度明顯提升，一甩疫情陰霾。業者也預期2023年及2024年會更加忙碌。（編輯：韋樞）1111002