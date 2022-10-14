無聲辭職拒勞碌命 美專家：景氣衰退時最易失業

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（中央社記者周世惠舊金山13日專電）不是真的辭職，只是改變拚命三郎的心態、只做基本限度的努力，拒絕勞碌工作的態度在疫情後的美國乃至全球蔚為流行。但有專家提醒，不景氣時，這類人有失業危機。

自今年夏天開始，「無聲辭職」（quiet quitting）一詞在社群媒體竄紅，意指不追求把工作做滿、而是做好分內工作，其餘則與自己無關。

美國財經媒體CNBC國際台在本週的報導，把這個英文字解讀為「躺平」或「擺爛」，用以形容中國的年輕人對生活和職場的沮喪感。

「無聲辭職」一詞最早似乎是在7月的TikTok貼文問世。根據影片創作者@zaidleppelin的解釋，「還是履行職責，只是不再接受工作就是人生的勞碌文化」。

當人們飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的痛苦後，美國職場文化出現了「大離職潮」（The Great Resignation）與不接受勞碌文化的兩大趨勢。然而隨著經濟前景趨向衰退，美國「財經內幕」（Business Insider）12日報導，一些專家警告，只做最低限度努力的員工將會第一個收到解雇通知。

專攻女性領導力學習的「雅典娜聯盟」（Athena Alliance）創辦人兼執行長布朗（Coco Brown）表示，在經濟繁榮時，雇主會關注、想辦法增加員工的參與度；在不景氣時，則會放棄那些閒散的員工。

履歷建立公司（ResumeBuilder）上月調查1000名經理人，其中75%認為「解僱只做最低限度工作的員工是合理的」。

美國經濟研究機構「環球透視」（Global Insight）6月對美國一千多名員工進行調查，發現23%「非常擔心」在下一個經濟衰退中失業。同一項調查中，87%經理人表示，可能在經濟衰退期就得裁員。

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不過，一家公司如何裁員，大眾在數位時代很容易取得消息。職場心理學家葛蘭傑（Ben Granger）說，若有任何公司在經濟衰退期試圖走回頭路，改變過去3年兼具工作與生活平衡的模式，將會對該公司未來的求才引發負面影響。

並非所有人都得擔心失業，企業顧問麥唐納（Jay McDonald）認為，現在仍是勞方驅動的就業市場，「一個人躺平，依舊可以做很多貢獻，關鍵在於你所提供的價值要能與薪資匹配」。（編輯：馮昭）1111014