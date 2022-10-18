總領事館毆打抗議者 英國召見中國使館臨時代辦

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）一名香港民主抗議人士16日在中國駐曼徹斯特總領事館遭到攻擊後，英國外交部今天召見中國駐倫敦臨時代辦要求解釋。

法新社報導，英國外交部負責美洲和海外領地事務的諾曼（Jesse Norman）告訴國會：「外交大臣已要求召見中國駐倫敦大使館臨時代辦，以表達…對這起事件的深切關注，並要求對總領事館工作人員的行為作出解釋。」

北京於今天稍早指控示威人士「非法進入」中國駐曼徹斯特總領事館，英國外交部隨後要求召見中國駐英臨時代辦。

英國警方稱，在16日下午的一次和平示威中，一群男子從總領事館出來，將其中一名抗議者拖入總領事館並對其進行毆打。

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新聞畫面顯示，多名港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，遭到中方外交人員暴力對待。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原衝出使館踢倒在人行道上的抗議標語，並加入對抗議者的拉扯與衝突；過程中一名香港抗議者被拖進領事館前院遭多人圍毆，後來被英國警員救出。

英國當地媒體報導，遭毆打的是一名30多歲男性，他受傷並留院觀察一晚。英國警方目前尚未逮捕任何人，要求目擊者與警方連絡，並遞交任何與事件有關影像。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1111018