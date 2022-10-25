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疫情擾亂學生學習 美國學生成績退步30年

2022/10/25 14:50
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）近幾年疫情嚴重擾亂學生學習，根據今天公布的考試結果，美國學生閱讀和數學分數大幅下滑，退步到20、30年前的水準，教育部長以「讓人震驚、無法接受」來形容。

法新社報導，也被稱為「全國成績單」（Nation's Report Card）的「全國教育進步測驗」（National Assessment of Educational Progress）今天公布完整結果，這是2021年考試延後1年後，2019年以來這份成績單首次公布。

「全國教育進步測驗」抽樣評估具代表性的4年級和8年級學生，發現閱讀分數滑落到1992年程度，數學回落到2003年程度，25%的4年級學生和近40%的8年級學生無法掌握基本概念。

教育部長卡多納（Miguel Cardona）對記者說：「這是教育界的關鍵時刻，我們如何反應不僅決定國家復甦，也攸關我國的世界地位。」

先前研究即已顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城期間學校停課限制了學生學習機會，對低收入戶和少數族裔學生影響尤其嚴重。

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主辦這場考試的美國教育統計中心（National Center for Education Statistics）表示，疫情也以其他方式造成學生學習成果惡化，像是尋求心理諮商者增加、曠課、校園暴力、網路霸凌以及全國教職員人力不足的情況都見增加。

從考試結果也能看出，疫情讓前段與後段學生差距拉得更開，非裔與西語裔學生4年級數學成績退步幅度高於白人同學。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111025

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