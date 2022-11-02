更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
農遊券新一波開搶 即起至12/25買600送600限量9萬份
首頁 / 國際

厄瓜多再爆幫派攻擊事件 5名警察喪生

2022/11/2 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社厄瓜多首都基多1日綜合外電報導）厄瓜多當局表示，在幫派發動的最新一波奪命攻擊案件中，有5名警察喪生、數人受傷，還有監獄的警衛被挾持做為人質。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）宣布，圭亞斯（Guayas）與艾斯美拉達斯（Esmeraldas）兩個沿海的省進入緊急狀態並實施宵禁，這讓政府得以限制人民集會和行動的自由。

官員表示，有組織犯罪集團因為圭亞斯1號監獄的移囚事件，以炸彈、槍枝對警方和石油設施發動共9次攻擊。

圭亞斯1號監獄位於厄瓜多西南方港市瓜亞基爾（Guayaquil），是一連串監獄大屠殺的主要地點之一。自2021年2月以來，已有約400名囚犯在這些事件中喪命。

厄瓜多內政部長沙帕塔（Juan Zapata）在首都基多（Quito）告訴記者，針對瓜亞基爾與西北部油港艾斯美拉達斯的「有組織犯罪」，「我們已有所反擊」。

那些案件也包括汽車炸彈攻擊，和巴士站的爆炸事件。

據警方表示，凌晨時分，有兩名警員在瓜亞基爾遭持槍歹徒攻擊，死在巡邏車內。

警方表示，當天稍晚，又有3名警察在瓜亞基爾和附近的城市杜蘭（Duran）遭槍殺。

在另一起針對警察局的攻擊事件中，有兩名警員受傷。

據厄瓜多監獄管理機構SNAI表示，在10月31日發現兩具無頭屍被掛在天橋下的艾斯美拉達斯，有囚犯將8名監獄警衛扣為人質。

SNAI稱後來8名警衛都獲釋，但並未對他們的情況詳加說明。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1111102

艾斯美拉達斯
厄瓜多幫派火拚手段兇殘 2無頭屍懸掛天橋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族