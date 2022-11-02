厄瓜多再爆幫派攻擊事件 5名警察喪生

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（中央社厄瓜多首都基多1日綜合外電報導）厄瓜多當局表示，在幫派發動的最新一波奪命攻擊案件中，有5名警察喪生、數人受傷，還有監獄的警衛被挾持做為人質。

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）宣布，圭亞斯（Guayas）與艾斯美拉達斯（Esmeraldas）兩個沿海的省進入緊急狀態並實施宵禁，這讓政府得以限制人民集會和行動的自由。

官員表示，有組織犯罪集團因為圭亞斯1號監獄的移囚事件，以炸彈、槍枝對警方和石油設施發動共9次攻擊。

圭亞斯1號監獄位於厄瓜多西南方港市瓜亞基爾（Guayaquil），是一連串監獄大屠殺的主要地點之一。自2021年2月以來，已有約400名囚犯在這些事件中喪命。

厄瓜多內政部長沙帕塔（Juan Zapata）在首都基多（Quito）告訴記者，針對瓜亞基爾與西北部油港艾斯美拉達斯的「有組織犯罪」，「我們已有所反擊」。

那些案件也包括汽車炸彈攻擊，和巴士站的爆炸事件。

據警方表示，凌晨時分，有兩名警員在瓜亞基爾遭持槍歹徒攻擊，死在巡邏車內。

警方表示，當天稍晚，又有3名警察在瓜亞基爾和附近的城市杜蘭（Duran）遭槍殺。

在另一起針對警察局的攻擊事件中，有兩名警員受傷。

據厄瓜多監獄管理機構SNAI表示，在10月31日發現兩具無頭屍被掛在天橋下的艾斯美拉達斯，有囚犯將8名監獄警衛扣為人質。

SNAI稱後來8名警衛都獲釋，但並未對他們的情況詳加說明。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1111102