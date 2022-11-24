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美國感恩節返鄉運量估5500萬 恢復疫前水準

2022/11/24 07:22
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（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）美國人24日過感恩節，隨著民眾進入與COVID-19疫情共存時代，今年返鄉人潮估計將達5500萬，較去年增加1.5%，幾乎恢復疫情以前2019年的水準，可望是2000年以來第3繁忙的感恩假期。

每年11月第4個週四是北美感恩節，今年是在11月24日。美國汽車協會（AAA）預估，今年將有高達5460萬人為感恩節移動至少50英里（約80.4公里），較2021年增加1.5%，約為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年人數的98%。

AAA預估，今年可能是自2000年開始統計以來，第3繁忙的感恩假期。

AAA指出，近4900萬人預估選擇駕車。美國油價雖較上週下跌13分，來到每加侖3.66美元，遠低於6月中的5.02美元高峰，但仍是2000年以來最貴的感恩節假期。

AAA發言人葛洛斯（Andrew Gross）表示：「今年感恩節油價比去年貴約20分，與疫前的2019年相比則高出1美元，但我們還是感恩油價目前往正確方向走。」

至於其他560萬名民眾，AAA預估約450萬人將選擇搭機，比去年多出33萬人，140萬人則可能搭乘客運、火車或郵輪等交通工具。

根據美國運輸安全局（TSA）統計，自感恩節前最後一個週末以來，每天都有超過200萬人通過機場安檢，22日約230萬人，僅略低於2019年同期的243萬。（編輯：郭中翰）1111124

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