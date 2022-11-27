澳洲維州議會選舉 工黨政府料將連任

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲維多利亞州（Victoria）選舉今天初步開票結果顯示，進步派工黨政府取得議會過半席次料將連任，可望為兌現基礎設施、教育、醫療衛生等選舉承諾而鋪路。

中間左翼工黨（Labor）經過8年執政，在這次選舉中，從已開出的選票來看，可望擊敗反對派自由黨-國家黨聯盟（Liberal-National），安德魯斯（Daniel Andrews）領導的政府輕鬆獲勝。

澳洲廣播公司（ABC）報導，就目前開出的67%選票，預測工黨贏得下議院49席，超過單獨執政所需的45席；自由黨-國家黨聯盟則取得24席。維州下議院總共88席。

安德魯斯今天早上對澳洲廣播公司電視台說：「我很謙卑，也很感激，非常感激，因為維州人民再次選擇占多數的工黨政府。」

4年前，工黨獲得壓倒性勝利，贏得議會近2/3席次；但這次選舉，就在競選活動的最後幾天，顯示出選情比上次更為激烈。

選情白熱化時，兩陣營都承諾要投入數百萬澳元來改善維州的基礎設施、教育和醫療保健系統。

而工黨另外承諾要為維州首府墨爾本建設鐵路環線計畫；當地媒體估計此計畫將耗資約1250億澳元（約新台幣2兆6550億元）。但由蓋伊（Matthew Guy）領導的反對聯盟，則矢言如果當選將擱置這項計畫。

維州人口為澳洲第2多，僅次於新南威爾斯州（New South Wales）。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，蓋伊在第3度輸給安德魯斯之後，承認自己的保守派聯盟「還有很多工作要做」。

擁有500萬人口的墨爾本市，在安德魯斯政府領導下，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而封城，封鎖時間比世界其他任何城市都來得長。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111127