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紐西蘭體育局：跨性別運動員可參與社區運動

2022/12/6 17:06
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（中央社威靈頓6日綜合外電報導）根據紐西蘭體育局 （Sport New Zealand）今天發布的指導原則，跨性別運動員將能夠以他們認同的性別參加紐西蘭的社區運動，無需為自己的身分提出證明或正當理由。

路透社報導，紐西蘭體育局表示，該指導原則不適用於菁英運動，將由個別運動來定義跨性別運動員參與的場域和方式。

紐西蘭體育局說：「具包容性的跨性別政策允許個人以他們自己決定的性別，而不是他們出生時指定的性別參加運動。」

「不要求運動員為他們自己的性別或性別認同提出證明或正當理由。」

事實證明，跨性別者參與業餘和菁英級比賽方面存有爭議，女性團體和部分運動員認為，應該禁止跨性別運動員參加女子項目賽事，以確保公平競爭。

支持跨性別者參與運動賽事的人認為，對於跨性別運動員是否對女性具有不公平競爭優勢的研究還不夠。

紐西蘭舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）去年成為首位參加東京奧運的跨性別運動員。

這份指導原則表示，需要確保更衣室和盥洗設施的隱私性，以便所有人使用起來都能安全且舒適。這可能意味為了讓廁所「性別中立」，需要拆除小便池，並使開放式淋浴具私密性。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1111206

#紐西蘭體育局
#紐西蘭
#路透社
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