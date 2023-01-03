古巴移民陸續湧入 美佛州國家公園被迫暫時關閉

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國當局今天宣布，由於愈來愈多來自古巴的船隻抵達，位於佛羅里達州以西、由一群島嶼組成的乾龜島國家公園（Dry Tortugas National Park）將持續關閉，直到進一步通知。

法新社報導，這座偏遠的國家公園以其傑弗遜堡（Fort Jefferson）聞名，位於佛州最南端城市西島市（Key West）以西約110公里、古巴首都哈瓦那（Havana）以北僅160多公里處。

美國國家公園管理局（National Park Service）透過聲明表示，「執法與醫療人員對過去幾天抵達乾龜島國家公園的約300名移民進行評估、提供照護並協調運送至西島市之際，公園將暫時對外關閉」。

聲明還說：「該公園和佛羅里達島礁（Florida Keys）其他地方一樣，近日來從古巴搭船抵達、在乾龜島國家公園島嶼登陸的人有上升趨勢。」

古巴正遭遇1990年代迄今最嚴重的經濟危機，過去幾年居民逃往美國的人數創新高，不過多數抵達美國的古巴人是經墨西哥由陸路抵達。

不過，還是有數以千計古巴人循危險的海路搭船前往佛州，許多人被美國海岸防衛隊（US Coast Guard）攔截，或在登陸時遭美國當局拘留。

光是2022年10月初到12月底，美國海岸防衛隊就拘留了3700多名古巴人。

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另一方面，據美聯社報導，官員指出，新年假期週末有160名移民搭船抵達佛羅里達島礁其他地區，中島（Middle Keys）今天又發現來自兩個新移民團體的30人。

佛州門羅郡（Monroe County）警長拉姆齊（Rick Ramsay）在新聞稿中批評聯邦當局對移民湧入的因應作為，說移民正在耗盡當地資源，美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）則向拉姆齊的辦公室表示，聯邦當局對部分移民的因應作為可能需要等上一天時間。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120103