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拒打COVID-19疫苗遭停職 希臘醫護重返工作崗位

2023/1/3 14:47
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（中央社雅典2日綜合外電報導）希臘公立醫院從業人員公會表示，拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的醫護人員在停職16個月之後，今天重返工作崗位。

法新社報導，希臘最高行政法院國務委員會（Council of State）下令政府解除禁令後，約2000名公立醫院和救護車服務人員已重返工作崗位。

泛希臘公立醫院工作者聯合會（POEDIN）在聲明中說，這些醫護人員的回歸大大緩解醫療系統緊繃狀態，「但人力短缺的挑戰依然存在」。

在此之前，另外5000名未接種COVID-19疫苗的醫護人員在出示已感染過新型冠狀病毒的醫療證明後，稍早已獲准重返工作崗位。

希臘與其他幾個歐洲國家一樣，在疫情最嚴重時制定規則，要求醫院、手術室和療養院工作人員完整接種疫苗。

這項政策遭到醫護人員主要公會的強烈反對，並在全國引發強烈的反疫苗示威運動。

據希臘衛生部統計，國內確診人數超過530萬、逾3.4萬人病故。

除了進入醫療院所和搭乘大眾運輸工具外，希臘防疫限制大多都已取消。

不過，許多搭乘地鐵、巴士和電車的通勤族都無視戴口罩的規定。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1120103

#希臘
#法新社
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