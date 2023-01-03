土耳其及伊朗推本土防空系統 出口前景大不同

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡3日專電）伊朗推出「巴瓦373」的增程版本後不到兩個月，土耳其便以「盾牌」長程防空飛彈系統成功試射62英里外的目標告別2022年。兩國雖都有意出口國產防空系統，土耳其的前景顯然優於遭國際孤立的伊朗。

土耳其政府每年挹注600億美元（約新台幣1.84兆元），降低對美國等軍工業大國及軍火供應商的依賴。國防工業署署長狄米爾（Ismail Demir）2022年12月30日推文大讚「盾牌」（Siper）的測試結果為「給我們國家的新年禮」。

富比世（Forbes）2日指出，土耳其近年研發的系列防空飛彈中，以「盾牌」射程最遠。土耳其過去也研製長、短程「堡壘」（HISAR）防空飛彈系統，並另有專為攻擊5英里（約8公里）內目標設計的鷹式系統，為戰場上的軍人提供短程、低空防禦。

伊朗「巴瓦373」（Bavar-373）於2019年8月服役。伊朗官方媒體2022年11月報導「巴瓦373」進階版已經進入開發及測試階段。測試過程中，「巴瓦373」雷達據稱偵測到280英里外的目標，並於186英里的範圍內以新獵人4B型（Sayyad-4B）飛彈將目標摧毀。

富比世指出，土耳其大秀「盾牌」打擊60英里以外目標的能力，伊朗則於12月29日的「雙尖刀1401」（Zolfaqar 1401）軍事演習中展示分層防空系統。

伊朗以於1979年革命前獲得的美國「MIM-23鷹式系統」（MIM-23 Hawk）發展「梅薩德」（Mersad）地對空飛彈。當地媒體報導，梅薩德於演習期間追蹤並擊落一架在伊朗領空外93英里、於2萬5000英尺高空飛行的無人機。

伊朗也於演習出動短程低空「梅吉德」（Majid）等防空系統。梅吉德與土耳其的鷹式系統大致上屬於同一類別。

土耳其及伊朗除了經常強調成功開發本土分層防空系統外，也各自於多個場合聲稱「盾牌」及「巴瓦373」可與俄羅斯現役防空飛彈系統S-400一較高下。

伊朗於2016年獲得S-300，土耳其則於2019年購入S-400。土耳其媒體常將「盾牌」形容為S-400的「競爭對手」。無獨有偶，伊朗2019年推出「巴瓦373」時，也聲稱這項系統比S-300更威，與S-400並駕齊驅。

土耳其及伊朗最終規劃出口本土防空系統。

伊朗據稱於烏克蘭戰爭初期向俄羅斯提供「巴瓦373」 。不少報導也指出，伊朗試圖向敘利亞提供若干先進防空系統。

富比世分析，伊朗受到嚴厲制裁，對俄羅斯入侵烏克蘭的軍事支持以及暴力鎮壓國內抗議民眾使其更加孤立，且不得人心。因此，任何購買伊朗防空系統的客戶，都可能與伊朗同為「被放逐的國家」（pariah state）。

土耳其出口防空系統的前景則不然。安卡拉可能會在未來幾年為其國產系統贏得更大規模的市場。土耳其去年11月即與印尼簽約，提供可汗（Khan）短程飛彈及未公開名稱的分層防空系統。

此外，伊朗及俄羅斯比過去任何時候都更加孤立，土耳其很可能趁勢在未來幾年為其國產防空系統贏得更多客戶。（編輯：黃自強）1120103