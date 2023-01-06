巴黎庫德人血案3死 罹難者土耳其下葬爆衝突

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（中央社土耳其穆什5日綜合外電報導）法國巴黎庫德族文化中心去年12月23日遭槍手襲擊，3名庫德人喪命，包括政治難民歌手裴維爾（Mir Perwer）。他的遺體今天在土耳其東部下葬，場外卻爆發警民衝突。

裴維爾的遺體葬在土東穆什省（Mus），另外兩名罹難者則葬在別處。

法新社記者說，土耳其安全部隊在裴維爾的葬禮場外動用催淚瓦斯和橡膠彈，試圖驅散人群。

警方封鎖通往葬禮場地的道路，阻止數個組織的成員出席葬禮，包括親庫德族的人民民主黨（HDP）成員和一些聲稱是裴維爾親戚的人。

社群媒體和庫德語媒體上的影片也顯示，警方攔阻了一群人。

根據法新社記者的描述和現場拍攝的影片，安全部隊動用催淚瓦斯和橡膠子彈來驅散人群。警察還使用水砲，無法出席葬禮的群眾則朝警方丟擲石頭。

當地媒體報導，另一名罹難者克孜爾（Abdurrahman Kizil）的遺體今天葬在土耳其東北部喀爾斯省（Kars）的村莊。親庫德族運動Yeni Yasam的媒體和親庫德族的民主地區黨（Democratic Regions Party）議員艾德尼茲（Saliha Aydeniz）提到，靈車車隊有一部分在葬禮會場附近受阻。

稍早，伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）的送葬民眾聚集在另一名罹難者卡拉（Emine Kara）充滿政治意味的葬禮上哀悼。卡拉的遺體是在巴黎遊行結束兩天後，空運到庫德斯坦自治區的第2大城蘇雷馬尼亞（Sulaimaniyah）。

法新社記者說，反抗土耳其數十年的庫德工人黨（PKK）成員也參加了在蘇雷馬尼亞舉行的葬禮遊行。土耳其政府及其西方盟國都視庫德工人黨為恐怖組織。

卡拉的親人說，她對抗極端組織伊斯蘭國（IS）的經驗豐富，也曾在法國領導與庫德工人黨有關的庫德族女性運動。

這起奪去3名庫德人性命的槍擊案上月23日發生在巴黎第10區，當地有眾多庫德人聚居，69歲法國人馬列（William Malet）被控犯案，他還造成3人受傷，引發庫德社區一片恐慌。

法國檢方說，馬列告訴調查人員，他對外國人懷有「病態」的仇恨，想「殺掉移民」。（譯者：曾依璇/核稿：何宏儒）1120106