巴黎槍擊案凶嫌以謀殺罪起訴 群眾上街悼受害者

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國巴黎上週發生槍擊案造成3名庫德族人喪生，涉案槍手今天被以謀殺罪起訴。與此同時，數百人走上巴黎街頭悼念受害者。

法新社報導，有關當局說，69歲凶嫌承認對外國人懷有「病態」的恨意，他在精神醫療機構待了近一整天後，昨天回到警察機關拘留。

司法消息人士說，法官指控這名男子基於種族、族裔、國籍或宗教犯下謀殺與意圖謀殺罪，以及未經授權購買與持有武器罪。

巴黎庫德族文化中心與鄰近髮廊23日發生槍擊案，讓巴黎熙來攘往的第10區陷入恐慌。這個地區商店與餐廳林立，住有許多庫德族人。

這起槍擊案另外造成3人受傷，所幸都沒有生命危險，其中一人已經出院。

這起暴力事件令人想起2013年3名庫德族人在巴黎遭暗殺的命案。這起謀殺案尚未偵破，許多人認為土耳其是背後主使。

庫德族社群也對法國維安機構感到憤怒，稱他們對於預防槍案做得太少。

民怨在24日沸騰。舉行追思會後，巴黎市中心連續第2天爆發激烈的警民衝突。今天則有數百人走上第10區街頭遊行，以庫德語高喊「我們的烈士沒有死」，並要求「真相與正義」。

人行道上設置了悼念受害者的小祭壇，擺放蠟燭、花朵與3名罹難者的照片。

有一支隊伍前往同區的另一條街道遊行。庫德工人黨（PKK）的3名民運人士2013年1月就是在此區遭到謀殺。土耳其與其盟國認定庫德工人黨為恐怖組織。

伊勒-維萊訥省（Ille-et-Vilaine）政府表示，法國西北部勒恩市（Rennes）今晚舉辦的追思會約有600人參加。

主辦者之一凱普蘭（Fehmi Kaplan）告訴法新社，群眾「有很多情緒，從現場氣氛就可以感受到。對我們而言，這不只是種族歧視犯罪」。

庫德族社群當中有些人懷疑23日槍擊案是土耳其當局所為，但法國調查人員尚未對此發表任何聲明。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1111227