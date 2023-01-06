曼谷挽賜車站更名費用高 政府啟動貪污調查

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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）曼谷的挽賜車站更名為曼谷阿披瓦中央車站，鐵路局耗資3300萬泰銖（約新台幣2992萬元）更換車站大門字樣，但遭到泰國民眾質疑這筆預算過高，交通部和國家貪污委員會因此啟動調查是否有官員貪污瀆職。

挽賜車站（Bang Sue Grand Station）在2020年底試營運，是東南亞最大火車站，泰國政府準備把市中心華藍蓬火車站（Hua Lamphong Station）的車班慢慢移往挽賜車站，讓挽賜車站成為泰國鐵路運輸中心，並在未來成為中南半島的鐵路運輸樞紐。

挽賜車站尚未正式開幕，就因為換招牌事件引來爭議，泰王瓦吉拉隆功去年9月將挽賜車站正式名稱改為曼谷阿披瓦中央車站（Krung Thep Aphiwat Central Terminal）。

泰國鐵路局（State Railway Thailand）預計今年上半年舉行正式車站開幕典禮，因此近日招標，要將掛在挽賜車站大門上的字樣換成新名稱，得標公司為Unique Engineering and Construction PCL，得標價是3300萬泰銖。

標案公開之後引來泰國民眾批評，質疑換個字樣卻要3300萬泰銖太貴，不少人在網路說3300萬泰銖可以拿來蓋學校教室。鐵路局則表示一切按照規矩招標，新的字樣更大也更難掛上，而且要換的不只是字樣，包括大門上玻璃窗也要更換，另外還有一年保固服務。

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泰國公視報導指出，曾任泰國鐵路局局長的為泰黨（Phue Thai）成員普拉帕（Prapas Chongsanguan）指出字樣並沒有使用新科技，3300萬泰銖預算太貴；加上泰國民眾質疑聲浪強烈，交通部長薩薩揚 （Saksayam Chidchob）昨天在國會表示，一切招標過程都透明，但交通部已組成小組啟動內部調查。

與此同時，國家反貪污委員會（National Anti-Corruption Commission）也開始收集證據並準備詢問相關官員，調查他們是否貪污瀆職。（編輯：陳惠珍）1120106