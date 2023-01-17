遭當局缺席審判 白俄反對派領袖：鬧劇一場

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）白俄羅斯強人總統魯卡申柯清算上次大選中的反對派。國營白俄羅斯通訊社報導，反對派領袖斯季哈諾夫斯卡婭的缺席審判今天在首都明斯克開庭。流亡的她斥審判為一場「鬧劇」。

法新社引述白俄羅斯通訊社（BelTA）報導稱，聲稱在2020年總統大選中獲勝的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）如今面臨一連串指控，包括叛國罪、「陰謀奪權」，以及創立並領導極端主義組織等。

2020年8月，白俄總統大選選務單位稱，長期執政的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）以8成得票率贏得連任，但反對派質疑舞弊，認定季哈諾夫斯卡婭才是勝選者，並發動連串抗爭，結果遭到軍警血腥鎮壓。季哈諾夫斯卡婭選後被迫離開白俄，流亡鄰國歐洲聯盟成員國立陶宛，並成為白俄民主象徵。

本週在瑞士達沃斯（Davos）接受法新社採訪時，40歲的季哈諾夫斯卡婭將上述審判描述為一場「鬧劇」，並表示她在訴訟前根本未獲准查閱法庭文件。

她昨天表示，「我不知道這次審判將進行多久、要花費多少天，但我相信，他們會判處我很多很多年監禁。」

季哈諾夫斯卡婭的政治盟友莫羅茲（Maria Moroz）、拉圖什科（Pavel Latushko）、柯瓦科娃（Olga Kovalkova）和戴列夫斯基（Sergei Dylevsky）皆是缺席審判的受審對象。

本次審判的其他被告還包括2022年諾貝爾和平獎得主之一、60歲的白俄人權團體「維斯納」（Viasna）領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）。他於2021年7月遭當局關押入獄。

這些維權人士遭控走私「大量現金」入境，以資助所謂反對派活動，將面臨7至12年的有期徒刑。

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在季哈諾夫斯卡婭的審判開始前，檢方還宣布對她丈夫季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）的新指控。季哈諾夫斯基於2021年被判籌劃暴亂、挑起社會仇恨罪名成立，並遭處18年徒刑。

季哈諾夫斯卡婭近日在推特發文稱，「我知道，無論他們想出什麼辦法，都不會擊垮他（指季哈諾夫斯基），也不會擊垮我為所有政治犯的自由而戰的堅定意志。」（譯者：施施/核稿：何宏儒）1120117