疫情過後 北韓盼工廠生產正常和經濟達標

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（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓最高人民會議（Supreme People's Assembly，相當於國會）17日和18日召開為期兩天的會議，會中揭櫫工業生產正常化以及達成今年經濟目標的計畫。

根據北韓國營媒體中央通信社（KCNA）報導，最高人民會議在2天會議中討論了政府預算、經濟政策以及人事異動。

路透社報導，根據南韓央行，北韓2020年受疫情封城及國際制裁影響，經濟創20多年來最大萎縮幅度，2021年則是連續第二年萎縮。

北韓領導人金正恩並未參加這場會議，而是由內閣總理金德勳（Kim Tok Hun，音譯）檢討去年工作，並公布今年關鍵產業的主要工作。

儘管去年在計畫的執行上存在「缺失」，總理金德勳讚揚政府「在疫情期間成功因應北韓建國以來最嚴重的動盪」。

金德勳說，內閣希望加速整體部門的生產，使2023年成為「發展進程中大轉折和變革的一年」，以紀念建國75週年。

此外，中央通信社並且報導，北韓財政部長高鐘範（Ko Jong Bom，音譯）表示，國家今年整體支出預計將比去年攀升101.7%。但他未透露確切數字。

高鐘範表示，約45%的預算支出將用於提振經濟和人民生計，國防支出將占15.9%，大致和去年相同。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120119