更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

銀行帳戶因制裁遭凍結 RT法國網宣布停業

2023/1/22 03:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）的法國分部RT法國網（RT France）負責人今天表示，由於該機構的銀行帳戶遭到凍結，因此將被迫停業。

法新社報導，RT法國網執行長費多洛娃（Xenia Fedorova）在推特發布聲明稱，「經過長達5年的騷擾，（法國）當局終於實現他們的目標：關閉RT法國網。」

費多洛娃說，123名員工面臨1月無法領到薪資的窘境，並可能因帳戶凍結失去工作。凍結之舉是歐洲聯盟（EU）對俄羅斯最新制裁方案的一部分。

RT法國網的工會早在20日就表示，其法國的銀行帳戶遭到凍結。隔日俄國外交部一位匿名消息人士表示，「RT法國的帳戶被封鎖，這將導致在俄羅斯的法國媒體遭到報復。」

該名人士還說，這些報復措施「將被記住」；同時指控巴黎「恐怖威脅俄羅斯記者」。

法國財政部告訴法新社，RT法國網的資產遭到凍結，是遵照歐盟最近祭出的制裁措施，而非法國主動採取。

俄羅斯克里姆林宮於2022年2月派兵入侵烏克蘭後不久，歐盟就對俄羅斯媒體實施禁播令，且RT法國網的上訴早在去年7月就已被歐洲法院駁回。（譯者：施施）1120122

#法國網
#法國
#費多洛娃
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族