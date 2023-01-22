越南10歲男童掉入水泥管 遺體3週後尋獲

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南10歲男童泰李浩南到工地撿拾廢鐵，失足掉入深35公尺的圓形水泥管3星期後，遺體已於近日在距離地面24公尺深的地方找到並運回家中交還家屬。

泰李浩南（Thai Ly Hao Nam）為了6萬越南盾（約新台幣80元）的武術學費於2022年12月31日與同伴進入銅塔省一處橋梁工程場地撿拾廢鐵，身形瘦小的他不幸掉入直徑25公分、35公尺深的圓形水泥管內。

目擊者表示，泰李浩南一開始還能呼救，但10分鐘後就沒聲音。救援團隊雖然嘗試要將水泥管拔出，但相關救援經驗、技術以及重型機具不足，一直沒有成功，當局並於2023年1月4日宣布泰李浩南已死。

越南快訊（VnExpress）報導，銅塔省（Dong Thap）兩名救難人員1月20日戴著氧氣面罩下探至24公尺深的地方，終於在失事的水泥管中找到泰李浩南的遺體，並將遺體帶至地面，共花費近2小時。

泰李浩南的棺木被運回距離事發地點一公里外的家。泰李浩南的父親泰文進財（Thai Van Tan Tai）坐在角落哭泣，眼神絕望地看著這一幕；妻子阮氏美玲（Nguyen Thi My Linh）坐在靈堂前嚎啕大哭並暈厥。

銅塔省副省長段進寶（Doan Tan Buu）表示，救援花了許多時間，但由於地底下環境封閉，遺體腐化的速度比平常緩慢，遺體仍然完整。

段進寶指出，法醫研判，泰李浩南撞擊牆面並掉入水中導致身上多處外傷而死。

段進寶說，泰李浩南安葬後，當局將下令調查，若發現違規之處一律開罰。（編輯：黃自強）1120122