又有菲律賓家務勞工科威特遇害 菲國擬保障措施

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（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）一名菲律賓家務勞工昨天傳出在科威特遇害，成為2018年以來第4名受害人。菲律賓移工部今天表示，不會暫停向科威特輸出移工，但將研擬保障措施，避免類似事件再度發生。

菲律賓移工部昨天發表聲明說，35歲的菲國家務勞工拉納拉（Jullebee Ranara）遭焚燒過的遺體於馬尼拉時間22日晚間在科威特的沙漠被發現。

ABS-CBN新聞網和菲律賓星報（Philippine Star）報導，移工部長奧普萊（Susan Ople）今天在參議院受訪時說，嫌犯是拉納拉雇主的17歲兒子。嫌犯24小時內被科威特警方拘留。

她表示，這顯示科威特的刑事司法系統已展開行動。

據報導，驗屍結果顯示拉納拉懷有身孕。受害人生前曾告訴家人遭到雇主的兒子虐待。拉納拉的母親20日曾跟她通電話，但21日家人就無法聯繫上她。

奧普萊說，馬尼拉當局不會暫停輸出勞工到科威特，但「我們正研究額外的保障措施和改革，以確保我們前往科威特的勞工獲得更多保護」。

她表示，菲方希望檢視與科威特的2018年雙邊勞工協議，「讓它類似於與沙烏地阿拉伯的雙邊協議，為我們的勞工提供更多保障」。

報導指出，逾24萬菲律賓勞工在科威特工作。菲國和科威特於2018年簽署協議，保障勞工自行保管護照及手機的權利。中東國家雇主多半不准移工自行保管護照和手機。

赴科威特工作的菲律賓家務勞工德瑪菲利斯（Joanna Demafelis）2018年被發現陳屍雇主的冰箱。菲國暫停向科威特輸出勞工後，兩國簽署這項協議，德瑪菲利斯的雇主被判殺害這名移工並棄屍。

另外2名菲律賓家務勞工達亞（Constancia Lago Dayag）和比亞文德（Jeanelyn Padernal Villavende）2019年在科威特死於雇主之手後，馬尼拉當局於2020年初再度暫停輸出勞工到科威特。禁令在比亞文德的雇主遭起訴後取消。

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奧普萊說，2021年菲律賓女性勞動參與率僅39%，這就是為什麼很多人出國當家務勞工。「因為在我們國家，女性很難找到體面和合適的工作，尤其是偏遠地區女性。」

拉納拉身後遺留4名子女。奧普萊說，馬尼拉當局已在科威特聘請律師處理這起案件。拉納拉的遺體數天內會送回菲國，海外勞工福利處（OWWA）將提供喪葬補助，並協助拉納拉子女的教育需求。（編輯：黃自強）1120124