智利北部火山地震頻率增 當局調升噴發警戒層級

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（中央社智利首都聖地牙哥28日綜合外電報導）智利北部拉斯卡爾火山（Lascar volcano）地震活動頻率增加，火山可能爆發的隱憂升高後，智利當局今天上調警戒級別，並對火山周遭地區進行出入管制。

法新社報導，拉斯卡爾火山位在智利與玻利維亞邊境附近，當地人煙稀少，但是智利北部地質活動最活躍的地區之一。

鑒於「地震活動增加」，智利國家地質礦產局（National Geology and Mining Service）把拉斯卡爾火山警示層級從黃色調升到橘色。

在地震活動加劇情況下，智利國家地質礦產局預測，「噴發柱高度將達5000公尺」，且將噴出一塊塊的火山浮石，火山灰飄落範圍也會極為廣大。

發布橘色警報將加強拉斯卡爾火山的科技監控，並採取相關措施保護周遭城鎮，包括約70公里外的旅遊勝地阿塔卡瑪（San Pedro De Atacama）沙漠小鎮。

此外，火山口周遭限制進出的安全管制範圍也將從目前的5公里擴大到10公里。

拉斯卡爾火山海拔高度5592公尺，位於智利首都聖地牙哥以北約1600公里，最後一次爆發是在1993年。

而智利南部、該國最活躍的火山之一維拉里卡火山（Villarrica volcano），目前同樣受到當局的監控。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120129