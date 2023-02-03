亞馬遜看淡季度營利 消費與雲端客戶削減支出

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（中央社舊金山2日綜合外電報導）零售巨商亞馬遜公司（Amazon.com Inc）今天表示，本季度營利可能會降至零，因為公司裁員省下的資金，仍無法彌補消費者和雲端客戶縮減支出的影響。

亞馬遜財務長告訴媒體，儘管亞馬遜的假期營收超出華爾街的預期，但其長期獲利的雲端業務銷售成長預料未來幾季將放緩下來。

亞馬遜股價今天收盤前上漲7%，盤後交易下跌2%。

面對高通膨和經濟不確定性，亞馬遜已對旗下類型眾多部門刪砍成本。

亞馬遜上月表示將裁員1萬8000多人，尤其是商務和人力資源部門的員工。亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）告訴媒體，公司在第4季度編列6.4億美元遣散費。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）數據，亞馬遜第4季淨銷售總額為1492億美元，超出分析師預期的1454.2億美元。

研究公司FactSet表示，儘管大幅削減成本，亞馬遜預計本季營利將介於零至40億美元之間，相較去年同期營利37億美元。

歐爾薩夫斯基將此歸因於，雲端業務銷售成長放緩。

此外，零售需求是另一因素。歐爾薩夫斯基表示，更多消費支出轉向某些類別的價值品牌，且有更大比例消費放在家庭必需品上。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120203