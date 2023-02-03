更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

亞馬遜看淡季度營利 消費與雲端客戶削減支出

2023/2/3 11:54（2/3 12:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
零售巨商亞馬遜公司2日表示，本季度營利可能會降至零。圖為亞馬遜位於舊金山的倉儲。（中央社檔案照片）
零售巨商亞馬遜公司2日表示，本季度營利可能會降至零。圖為亞馬遜位於舊金山的倉儲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山2日綜合外電報導）零售巨商亞馬遜公司（Amazon.com Inc）今天表示，本季度營利可能會降至零，因為公司裁員省下的資金，仍無法彌補消費者和雲端客戶縮減支出的影響。

亞馬遜財務長告訴媒體，儘管亞馬遜的假期營收超出華爾街的預期，但其長期獲利的雲端業務銷售成長預料未來幾季將放緩下來。

亞馬遜股價今天收盤前上漲7%，盤後交易下跌2%。

面對高通膨和經濟不確定性，亞馬遜已對旗下類型眾多部門刪砍成本。

亞馬遜上月表示將裁員1萬8000多人，尤其是商務和人力資源部門的員工。亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）告訴媒體，公司在第4季度編列6.4億美元遣散費。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）數據，亞馬遜第4季淨銷售總額為1492億美元，超出分析師預期的1454.2億美元。

研究公司FactSet表示，儘管大幅削減成本，亞馬遜預計本季營利將介於零至40億美元之間，相較去年同期營利37億美元。

歐爾薩夫斯基將此歸因於，雲端業務銷售成長放緩。

此外，零售需求是另一因素。歐爾薩夫斯基表示，更多消費支出轉向某些類別的價值品牌，且有更大比例消費放在家庭必需品上。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120203

#亞馬遜
#財報
#裁員
延伸閱讀
亞馬遜開始裁員 美國加拿大等3國職位先被砍裁員薪情大不同 美國科技業資遣方案比一比美法官裁定 亞馬遜以薪資阻員工成立工會屬違法
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族