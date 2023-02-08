印尼政府：經濟成長率高但未助降低貧窮率

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼日前公布2022年經濟成長率達到5.31%，是2013年來最大增幅，但印尼國家發展計畫部長蘇哈索昨天指出，經濟成長率高並未促使貧窮率降低。

蘇哈索（Suharso Monoarfa）坦承，經濟成長高並未顯著降低貧窮率，就業機會未必與經濟成長有直接關係，因此貧窮率並未降低，並稱「疫情後，就業市場有些改變」。

他說：「有些工作消失，有些新工作出現，而需要不同技能。」

印尼統計局（BPS）6日公布2022年印尼經濟成長率為5.31%，大幅超過前一年的3.71%，已恢復疫情前水準。

統計局負責人尤渥諾（Margo Yuwono）解釋，受惠於全球大宗商品熱銷，印尼主要出口的煤炭、棕櫚油、鋼鐵價格攀升。另外，因防疫措施鬆綁而促進國內消費，家庭支出增加，也是經濟成長主要來源。

統計局數據顯示，截至2022年9月，印尼貧窮率達到9.57%，有2636萬人生活在貧窮線以下，比2022年3月增加20萬人。（編輯：陳惠珍）1120208