涉違反國安罪 擁法伊雙重國籍學者阿德爾汗獲釋

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國外交部今天表示，擁有伊朗與法國雙重國籍的學者阿德爾汗（Fariba Adelkhah）自伊朗伊文監獄（Evin prison）獲釋，但不清楚她獲釋的條件。

路透社報導，阿德爾汗2019年訪問伊朗時遭拘捕，有關當局2020年依違反國安罪名，判處阿德爾汗5年有期徒刑。她是在伊朗遭關押的7名法國公民之一，此因素導致巴黎與德黑蘭近幾個月關係惡化。

阿德爾汗一度被居家軟禁，但在今年1月重新入監。

法國外交部在聲明中說：「重要的是阿德爾汗恢復所有自由，包括能依照她的意願返回法國。」

阿德爾汗否認觸犯國安罪。法國先前表示，針對她的指控具有「政治動機」，多次呼籲釋放阿德爾汗。她是法國著名巴黎政治學院（Sciences Po University）旗下的研究人員。

最近幾年，伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）逮捕了數十名雙重國籍人士與外籍人士，主要指控他們犯下間諜和安全相關的罪名。

人權團體指控伊朗試圖透過這類逮捕，逼迫其他國家讓步。伊朗不承認雙重國籍，並否認利用囚犯獲得外交籌碼。

法國外交部表示：「法國重申必須讓在伊朗遭任意拘捕的所有法國人立即且無條件獲釋。」（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1120211