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日本地鐵列車過站誤點 網友送暖：別怪司機員

2023/2/12 17:53
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本大阪今天發生地鐵列車過站後「倒退嚕」，造成延誤約8分鐘，所幸約40名乘客無人受傷。事件原因出在司機員突感腹痛分心，日本網友留言送暖，希望鐵道公司別責怪司機員。

日本產經新聞報導，今天清晨5時25分左右，一列大阪地下鐵堺筋線列車在日本橋站過站約90公尺才停車，之後再倒車返回車站月台，導致從日本橋站發車時間誤點約8分鐘。

大阪地下鐵公司表示，這名男性司機員因腹痛分心，誤以為自己駕駛的是要回廠的無人列車，所以進站沒有踩煞車。同列車上的列車長察覺有異操作緊急煞車，讓列車停車。

大阪地下鐵公司表示，會努力做好全體乘務人員的身體管理，並針對提高安全意識再次進行指導。

不過，多數日本網友留言表示，司機員也是人，身體有突發狀況也是沒辦法的事，希望不要責怪司機員，而應該表揚反應迅速的列車長。

網友說，發生過站情況不能只要求司機員來改善，系統能自動停止列車才是王道；正因為可以藉由系統來保障行車安全，才能讓司機員可以安心駕駛。

也有網友說，察覺異狀的列車長操作緊急煞車讓列車停下，這樣的體制非常棒，畢竟身體突然不適誰都會有；這次司機員的失誤因列車長機智反應獲得協助，這就是團隊合作。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120212

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