新加坡二手組屋房市熱 星政府提高首購族買房津貼

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）台灣正研擬新措施協助青年購屋，住房近來也是新加坡熱門議題之一。隨著二手「組屋」（公共住宅）售價攀升增添青年買房壓力，星政府決定提高首購族買房津貼，已婚及單身人士都受惠。

新加坡副總理兼財政部長黃循財昨天發表2023財政預算案聲明提及，新組屋等待時間長、二手組屋售價攀升都是新加坡年輕人的主要擔憂；為此，星政府將調整組屋政策，協助民眾實現擁屋夢。

星國約有8成人口住在組屋。星媒報導，新加坡轉售組屋售價持續上漲，2022年第4季漲幅為2.1%，全年組屋轉售價格上漲10.3%，儘管增幅較2021年12.7%放緩，仍維持上升趨勢，民眾能否負擔得起組屋成為當地熱門議題之一。

黃循財表示，政府推出的新措施包括有孩子的首次購屋家庭、40歲及以下的夫妻購買首間房子，申請預購組屋時將獲更多抽籤機會。

在津貼方面，符合資格的首次購屋家庭將享有更多的「公積金購屋津貼」，二房式至四房式轉售組屋的津貼從新幣5萬元（約新台幣113萬元）增加至新幣8萬元；五房式或更大房型的津貼由新幣4萬元提升至新幣5萬元。

單身首購族也將獲得更多的「公積金購屋津貼」，購買二房式至四房式轉售組屋的津貼將從新幣2萬5000元增至新幣4萬元；五房式的津貼將從現有新幣2萬元提高至新幣2萬5000元。

黃循財指出，調升過後的「公積金購屋津貼」再加上另外的「額外安居津貼」（最多新幣8萬元）、「近居購屋津貼」（最多新幣3萬元），符合資格的家庭購買轉售組屋時，最多可獲得新幣19萬元的政府津貼。

新加坡國立大學城市與房地產研究院院長錢文瀾分析，有鑒於二手組屋價格上升、疫情導致新組屋興建進度延遲，新措施將有助減輕購屋成本，協助急需買房的民眾。

另有專家認為，新措施雖能幫助更多年輕夫婦盡快買房，但可能也會進一步推升組屋轉售價格。

新加坡有一套公積金制度，依規定，公民及永久居民開始工作後須繳納公積金。除了確保退休後仍有一筆資金支應生活所需，公積金也可用於購買房產、醫療保健等需求。（編輯：黃自強）1120215