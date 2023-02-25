共同社：日美擬強化聯合訓練 迅速反制北韓射彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）共同社報導，日本政府相關人士今天透露，作為對北韓試射彈道飛彈的「迅速反制措施」，日本政府已確定和美軍可搭載核武器轟炸機強化聯合訓練的政策方針。

報導指出，基於被稱為「彈性嚇阻選項」（Flexible Deterrent Options）的概念，此舉意圖展露美軍的核嚇阻力；不過，北韓可能增強反彈，也有導致緊張情勢進一步惡化之虞。

美國所主導的「彈性嚇阻選項」，目的是向對手國家的活動發出明確信號。這已明確記載在2015年4月修訂的日美防衛合作指引，並把強化方針寫入日本2022年12月修正的國家安全保障戰略中。

北韓2月18日試射洲際彈道飛彈（ICBM）等級飛彈並掉落在日本專屬經濟區（EEZ）內，日本航空自衛隊F-15戰機隔天就在日本海上空，實施一邊護航美國空軍B-1轟炸機且同時飛行的戰術訓練。美軍轟炸機有能力透過空對地飛彈攻擊北韓。

相關人士透露，美方向日本與南韓提出呼籲，從2022年起針對北韓挑釁程度迅速採取反制措施。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1120225