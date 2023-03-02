中國聘前英國飛官訓練軍隊 英空軍首長：無法接受

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（中央社雪梨2日綜合外電報導）英國皇家空軍參謀長威格斯頓（Mike Wigston）表示，前英國飛官被招聘去訓練中國軍隊「令人無法接受」，澳洲和英國情報機構已分享訊息，並警告兩國飛行員勿為北京工作。

在英國情報機構提出制止警告後，英國政府去年10月曾表示將進行修法，明定前英國飛官持續訓練外國軍隊是為非法行為。

路透社報導，英國皇家空軍（RAF）參謀長威格斯頓在澳洲阿瓦隆航空展（Avalon Air Show）接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時說，這項警告是針對中國而來的。

他表示：「我們將這項決定大聲且明白地公開，這是不可接受的，我們準備公開向中國喊話。」

澳洲表示，也將嚴訂法律以遏止這種行為。澳洲情報局長上週在年度安全威脅評估報告中，強烈抨擊為專制政權工作的前軍事飛行員，稱他們是「走狗」，與其說是「捍衛戰士」（top guns），不如說是「高級工具」（top tools）。

威格斯頓告訴澳洲廣播公司：「由於英國與澳洲和其他盟國建立緊密的情資關係，我們共享情資，並全都對此警覺，在整個過程中，我們與澳洲當局步調一致。」

他說，他認為這些公開警告已經奏效了。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120302