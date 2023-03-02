澳洲智庫：全球新興科技競賽 中國遙遙領先西方

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（中央社雪梨2日綜合外電報導）澳洲一安全智庫今天指出，在追蹤國防、太空、能源與生物科技等領域的科學論文後，發現在44項關鍵新興科技當中，中國在多達37項領先；西方國家在全球研究產出競賽中節節敗退。

路透社報導，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）表示，其研究顯示，一些領域的全球前10大研究機構，總部都設在中國。

這份研究受到美國國務院資助。當中發現，美國在這項調查中常常屈居第2；但在高效能運算、量子計算、小型衛星與疫苗等領域，研究成績傲視全球。

報告表示，「西方民主國家在全球科技競賽上正節節敗退，包括在科學與研究的突破」；因此敦促各國政府投資更多經費在研究上。

報告指出，中國藉由各項政府計畫，在「有重大影響力的研究上，領先程度驚人」。

這份報告呼籲民主國家更常合作，以創造安全的供應鏈，並「加快腳步追求戰略關鍵科技的升級」。

澳洲戰略政策研究所追蹤引用次數最多的科學論文，因為這些研究結果最有可能成為專利。

澳洲戰略政策研究所指出，中國2021年在極音速飛彈研發取得驚人突破，如果先前發現到中國的強勁研究實力，便可更早察覺。

澳洲戰略政策研究所表示：「在先進飛機發動機領域，包括極音速發動機，過去5年間具有重大影響力的全球研究報告當中，有48.49%產自中國；且全球前10大相關研究機構當中，有7家的總部設在中國。」

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此外，中國在光子感測器與量子通訊的研究強度，還可讓其在西方的情資偵察活動中「隱身」，包括在英國、美國、澳洲、加拿大與紐西蘭組成的五眼聯盟（Five Eyes）採取的偵察行動。

另據澳洲戰略政策研究所的說法，中國很可能在10項領域發展成壟斷巨頭，包括在合成生物學、電池、5G與奈米製造等。其中在合成生物學方面，目前所有研究當中，中國產出占1/3。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1120302