計算非洲旱地樹木碳匯能力 有助制定環保策略

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）根據今天公布的研究，對非洲旱地樹木的首次統計使科學家得以計算它們的碳儲存量，且有助於為該地區和其他地區制定出更好的保護策略。

研究執筆人表示，這個廣闊地區有將近100億棵樹木，而新數據可能證明其對減緩或防止沙漠化至關重要。

研究共同作者塔克（Compton Tucker）告訴法新社：「這告訴我們有關碳循環以及樹木中的碳儲存量正在緩解氣候變化和我們對化石燃料的濫用。」這項研究發表於國際知名學術期刊「自然」（Nature）。

旱地樹木捕捉碳的時間比同一地區的草和其他非木本植物長得多，即使它們各自儲存的碳量不多。

研究顯示，非洲乾旱地區，包括沙赫爾（Sahel）在內的赤道以北半乾旱撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）有99億棵樹，覆蓋從大西洋到紅海的近1000萬平方公里土地。

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深地球科學家塔克說，這個面積相當於美國大陸加上阿拉斯加（Alaska）。

相較之下，亞馬遜（Amazon）估計有4000億棵樹。

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研究指出，由於缺乏有關沙赫爾地區樹木數量的準確數據，先前的估計在很大程度上高估了該地區的碳儲存能力。

這項數據有助制定綠色長城計畫（Great Green Wall Initiative）等政策，相關計畫旨在恢復整個沙赫爾地區的稀樹大草原、草原和農田，也能幫助決策者、專家和捐助者更容易追蹤該地區的樹木覆蓋率和森林砍伐情況，並了解當地社區是如何利用這些樹木。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1120302