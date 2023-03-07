英濱海小鎮驚見如貓般巨鼠 懸崖挖洞掀安全隱憂

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（中央社南威爾斯6日綜合外電報導）英國南威爾斯（South Wales）熱門濱海度假小鎮田比（Tenby）的懸崖上出現「如貓一般大」的巨鼠，當局表示，正在解決相關問題。

英國「衛報」（The Guardian）報導，田比是威爾斯最熱門的旅遊景點，每年都有成千上萬人蜂擁而至，享受這座小鎮的海灘與風景如畫的海岸線。

然而，過去兩週來到此地欣賞城堡海灘（Castle Beach）風光的遊客，可能會因為目睹巨大老鼠在頭頂上方的懸崖挖洞而震驚不已。

從上週發布在社群媒體的一段影片中，似乎可以看見「巨型」囓齒動物正在開挖地下隧道，並在洞穴裡跑進跑出，人們擔心這可能會使懸崖變得搖搖欲墜。

船夫邁爾斯（Roger Miles）告訴英國廣播公司（BBC），他曾見過「像貓一樣大的老鼠」，還說懸崖的某些部分已被牠們所侵蝕。

彭布羅克郡（Pembrokeshire）議會敦促當地居民與遊客停止餵食鳥類及放置食物，並試圖安撫民眾。

鎮長斯科姆－布萊克霍爾（Sam Skyrme-Blackhall）今天說，這個問題被誇大了，還說當局正在採取行動。

由於人們餵食鳥類，吸引囓齒動物前來覓食，加上遊客亂丟或隨意傾倒垃圾，許多濱海城鎮都曾遭遇類似問題。惡名昭彰的海鷗也會撕開垃圾袋尋找食物，這也會引來老鼠。

長久以來，田比鎮一直是威爾斯（Wales）、西南英格蘭（South West England）和西密德蘭（West Midlands）民眾一日遊和度假的熱門勝地。斯科姆－布萊克霍爾說：「疫情期間，我們發現遊客數量有所增加，且趨勢仍在持續。」

「我們是彭布羅克郡王冠上的明珠，一直以來都有很多遊客前來造訪，自疫情後又變得更多。有人餵鳥，同時吸引老鼠前來。他們認為自己很友善，但這根本無助於解決問題。」

「除此之外，人們不負責任，沒有在正確地點倒垃圾，他們把廚餘丟在一般垃圾裡，引來老鼠覓食。」

有關單位本週稍後將開會討論垃圾處理相關問題，並警告人們別再餵鳥。

彭布羅克郡議會今天表示，工作人員正在檢視懸崖面，以確認老鼠築巢造成的侵蝕是否構成任何潛在危險。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120307