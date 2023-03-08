更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美公民在墨西哥遭綁架 2死2生還

2023/3/8 06:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市7日綜合外電報導）3日在墨西哥東北部遭槍手襲擊並擄走的4名美國公民，兩人已經死亡，另兩人生還，並已返回美國。白宮譴責這起綁架案，表示「無法接受」，並誓言將槍手繩之以法。

墨西哥當局說，生還者有一人受傷。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，美國仍在從墨西哥官員處了解綁架案的細節，並向受害者家屬致哀。

美國官員日前表示，遭擄的美國人為購買藥物前往墨西哥與美國接壤的邊境城市馬塔摩洛斯（Matamoros），調查人員已在他們駕駛的汽車裡發現相關收據。美國聯邦調查局（FBI）則提供5萬美元獎金，希望民眾提供線索，協助找到受害者，並將犯罪者緝捕歸案。

FBI在透過美國駐墨西哥大使館發出的聲明中說，4名美國公民3日駕駛一輛掛有美國北卡羅來納州車牌的白色廂型車，進入塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的馬塔摩洛斯。

FBI說：「他們進入墨西哥後不久，便遭一群身分不明的槍手開槍，接著被武裝分子用另一輛車帶離現場。」

調查人員認為，墨西哥毒梟似乎將這些美國人誤認成海地的毒品走私分子，還說當局並未發現這4人有任何犯罪紀錄。（譯者：陳政一）1120308

#墨西哥
#美國
#FBI
FBI
4美國公民在墨西哥遭綁 FBI為破案懸賞154萬元美Harmony加密幣遭竊案 FBI：幕後黑手北韓駭客組織
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族