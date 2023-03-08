美公民在墨西哥遭綁架 2死2生還

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（中央社墨西哥市7日綜合外電報導）3日在墨西哥東北部遭槍手襲擊並擄走的4名美國公民，兩人已經死亡，另兩人生還，並已返回美國。白宮譴責這起綁架案，表示「無法接受」，並誓言將槍手繩之以法。

墨西哥當局說，生還者有一人受傷。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，美國仍在從墨西哥官員處了解綁架案的細節，並向受害者家屬致哀。

美國官員日前表示，遭擄的美國人為購買藥物前往墨西哥與美國接壤的邊境城市馬塔摩洛斯（Matamoros），調查人員已在他們駕駛的汽車裡發現相關收據。美國聯邦調查局（FBI）則提供5萬美元獎金，希望民眾提供線索，協助找到受害者，並將犯罪者緝捕歸案。

FBI在透過美國駐墨西哥大使館發出的聲明中說，4名美國公民3日駕駛一輛掛有美國北卡羅來納州車牌的白色廂型車，進入塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的馬塔摩洛斯。

FBI說：「他們進入墨西哥後不久，便遭一群身分不明的槍手開槍，接著被武裝分子用另一輛車帶離現場。」

調查人員認為，墨西哥毒梟似乎將這些美國人誤認成海地的毒品走私分子，還說當局並未發現這4人有任何犯罪紀錄。（譯者：陳政一）1120308