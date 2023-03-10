誤殺美國遊客 墨西哥販毒集團道歉主動交出5名黨羽

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（中央社馬塔摩洛斯9日綜合外電報導）根據媒體報導和熟知調查工作的消息人士表示，疑似墨西哥販毒集團成員今天交出據說是他們的5名黨羽，試圖為4名美國公民在邊境城市馬塔摩洛斯遭到槍擊和綁架道歉。

路透社報導，4名美國公民3日才剛抵達馬塔摩洛斯巿（Matamoros）不久就遭到槍手開火並且被擄走。他們6日在馬塔摩洛斯巿邊沿被找到時，其中兩人已經死亡。上述槍擊另還造成一名墨西哥婦女喪生。

墨西哥官員今天下午在馬塔摩洛斯巿將伍達德（Shaeed Woodard）和布朗（Zindell Brown）的遺體交給美國官員。路透社的目擊者表示，遺體已經跨越邊界運回美國。

路透社看到的政府內部文件內容顯示，這起綁架很可能是墨西哥海灣集團（Gulf Cartel）一個派系所為，槍手可能以為這4名美國人侵門踏戶搶他們地盤。實際上他們越境是為了接受醫療診治。

墨西哥報紙和社群媒體刊登了一張海灣集團其他派系所發道歉信的照片，內容表示要主動交出涉及綁架案的5名黨羽。

照片顯示，這封信跟5個手被綁住的男性一起出現在馬塔摩洛斯巿區。熟知調查進度的墨西哥方面消息人士雖然證實5人已被交出，但是對於他們是否真的是犯嫌表示懷疑。

馬塔摩洛斯巿所在的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）檢察長6日表示，4名美國人很可能被誤認身分而遭到綁架，不過當局還沒有提出這起攻擊的確切理由。（實習編譯：簡穎雅/核稿：何宏儒）1120310