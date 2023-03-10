美2月非農就業人口成長逾31萬 增幅高於預期

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國工資膨脹雖有冷卻跡象，但因2月份就業成長速度穩健，恐怕必然會使聯邦準備理事會（Fed）的利率調升期拉長。

路透社報導，美國勞工部今天公布外界密切關注的就業報告顯示，2月非農就業人口增加31萬1000人。1月新增就業人口則下修到50萬4000人，低於先前通報的51萬7000人。

路透社詢問過的經濟學家原本預估，就業機會將增加20萬5000個；並說，美國經濟必須每月創造出10萬個工作機會，才能吸納勞動年齡人口。

2月就業人口成長的事先估計從7萬8000人至32萬5000人不等，如今確定就業人口成長超出預期，顯示1月聘雇劇增並非偶然。

經濟學家表明，1月就業成長是由各種因素促成，包括不合節令的溫暖氣候、年度基準數據修正以及過度慷慨的季節性因素調整等。至於1月份消費者支出的強力成長，也可部分歸因於季節性因素。

全美2月平均時薪上漲0.2%，1月上漲0.3%。這使2月工資年增率由1月的4.4%提高為4.6%。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120310