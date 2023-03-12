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德國4機場將罷工 逾350航班被迫取消

2023/3/12 02:01
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（中央社法蘭克福11日綜合外電報導）德國服務業工會（Verdi）今天宣布，國內4座機場的保安人員明天將進行24小時罷工，預計將造成351個航班取消；德國機場協會（ADV）則對上述決定表示譴責。

法新社報導，矢言爭取更高薪資並改善工作條件的德國服務業工會警告，旅客將必須準備面對「更長的排隊時間，以及航班取消的狀況」。

德國機場協會表示，航班取消狀況將發生在柏林、不來梅（Bremen）、漢堡（Hamburg）和漢諾威（Hannover）機場，估計將有約10萬名乘客受到影響。

ADV執行長畢索（Ralph Beisel）批評，最新罷工行動堪稱「濫用權力」，因為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行之後，機場正努力設法恢復全力運作。

德國服務業工會正為夜班和週末上班員工爭取更高薪酬，希望今年的第3次罷工有助推動其主張。

公會表示，「每週7天、每天24小時不間斷地工作，將對家庭生活產生負面影響…工作條件必須變得更有吸引力，這樣才會有足夠多的人能準備好從事相關工作。」（譯者：施施）1120312

#德國
#機場
#罷工
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