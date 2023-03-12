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加州再遇新風暴釀2死 大雨沖刷河岸潰堤

2023/3/12 09:57
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（中央社加州帕哈羅11日綜合外電報導）美國加州再度遭到強烈風暴襲擊，造成至少兩人喪生並迫使數千人撤離家園，也導致濱海的蒙特瑞郡（Monterey County）堤壩潰堤。

法新社報導，蒙特瑞郡有關人員亞雷朱（Luis Alejo）今天在社群媒體推特（Twitter）表示：「我們原本相望避免這類情況發生，但最壞狀況已經到來，帕哈羅河（Pajaro River）在午夜時分潰堤，河水溢流出來」。

當地居民告訴法新社說，他們半夜接獲消防人員示警撤離。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，截至今天下午洪水警報仍未解除。

多個星期以來，加州遭遇了一系列異常強烈且似乎沒完沒了的風暴的襲擊。

最新的這起風暴預料將為已經飽和的土壤帶來上看230毫米雨量。

這最新一場風暴是強大「鳳梨急流」（Pineapple Express）的一環。這波夾帶著夏威夷溫暖、亞熱帶濕氣的大氣河流風暴，將加快高海拔地區的融雪速度，恐進一步加劇加州洪患。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120312

#法新社
#加州
#蒙特瑞郡
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