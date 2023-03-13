地中海再增移民船隻翻覆 30失蹤17獲救

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（中央社羅馬12日綜合外電報導）一艘從利比亞出發的移民船在惡劣天氣中翻覆，義大利海岸警衛隊表示，今天在地中海中部救起17人，還有30人失蹤。

路透社報導，義大利海岸警衛隊在一份聲明中表示，在商船和歐洲國際邊界管理署（Frontex）的空中支援下，營救行動仍在進行中，同一時間另有兩艘商船前往事發區域。

今天稍早，非營利組織「地中海救人」（Mediterranea Saving Humans）在推特表示，根據多個消息來源，這艘向義大利方向行駛的船隻，在利比亞北部港口城市班加西（Benghazi）西北方約110英里處翻覆。

接聽遇險移民船電話的地中海救援熱線「警報電話」（Alarm Phone）在推特上表示，他們昨天已第一時間警示義大利當局，強調這艘載著47人的船需要立即救援。

義大利海岸警衛隊則在聲明中說，由於天氣惡劣，一艘商船嘗試初步救援失敗，之後利比亞政府因缺少救援工具而向義大利尋求幫助，羅馬當局隨後請求該地區商船加入救援。然而，這艘移民船在今天早上試圖將人員轉移至商船「弗羅蘭號（FROLAND）」上時，在義大利搜救區（SAR）之外翻覆。

義大利海岸警衛隊補充說，其中兩名獲救者需要醫療救助，他們將在商船恢復駛往義大利之前在馬爾他（Malta）下船。

然而，2月26日發生至少79人遇難的重大移民船難事件，引發外界關注義大利政府的海上人道救援能力與態度。

越來越多非法移民抵達義大利，給保守派政府帶來巨大壓力。保守派政府去年10月就任時曾承諾減少移民人數，但今年來自北非和土耳其的移民人數卻急劇增加。

截至3月10日，今年已有約1萬7600人抵達義大利，相比2022年同期只有6000人。數以百計移民在試圖穿越地中海前往歐洲途中不幸喪生。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳政一）1120313