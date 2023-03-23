日經：東芝董事會同意4500億收購案 股票料下市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本經濟新聞報導，日本東芝董事會23日正式接受日本產業合作夥伴公司提出的收購要約。圖為東芝位於東京的辦公大樓。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本經濟新聞（Nikkei）披露，日本東芝董事會今天正式接受日本產業合作夥伴公司（JIP）為首集團提出、規模達150億美元（約新台幣4553億元）的收購要約。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的資料，一旦交易順利完成，將成為今年迄今全球第三大收購交易。

JIP將和歐力士（Orix Corp）、羅姆半導體集團（Rohm Co）、中部電力公司（Chubu Electric Power）等盟友聯手收購東芝。

日經報導，這起收購案通過全球競爭法審核後，東芝股票將從證交所下市。

針對上述報導，東芝未予回應。

東芝集團規模龐大，業務橫跨核能、國防科技等，並持有記憶體大廠鎧俠控股（Kioxia Holdings）40%的股權。

Quiddity Advisors分析師隆迪（Travis Lundy）說：「這終結了數月來關於交易是否即將到來的不確定性，以及多年來董事會價格認知問題上的不確定性。」

「此舉可為不少行動派股東提供退路，即使這不符合他們的期待。問題在於『東芝疲乏』（Toshiba Fatigue）的嚴重程度是否可以超越對價格的不滿。」

JIP上月遞交一份具約束力的收購要約，該案也得到多間主要銀行約106億美元（約新台幣3218億元）的聯貸支援承諾。

消息人士透露，由於部分董事會成員對出價不滿意，投票前董事會花了數週時間進行協商。

東芝股價在過去一年裡跌幅高達12%，表現遠遜於日股基準日經指數2.2%的跌幅。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120323