美商Mintz Group：北京辦公室突遭搜查 5人遭拘留

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）今天說，其北京辦公室突然遭到搜查，5名中國員工遭拘留。

路透社報導，中國首都北京正舉辦國際經濟論壇之際，這事件在中國境內的外商圈引發憂慮。

美思明智集團北京辦公室突遭搜查、且有員工遭拘留 的消息傳出時間點，正是美國與中國間的關係歷經數個月的外交緊張之際。發生在這段期間的事件，包括美軍在2月擊落一個疑似中國間諜氣球，及台灣總統將在下週過境美國等。

透過電子郵件的方式，美思明智集團告訴路透社：「我們可以證實，中國當局拘留了我們北京辦公室的5名員工，這5人全部都是中國籍，當局也勒令北京辦公室停工。」

美思明智集團表示，他們已準備好和中國當局合作，以「解決造成這起事件的任何誤會」，而集團最關心的是在中國同事的安全與福祉。

美思明智集團說：「美思明智集團並未收到任何有關狀告集團的正式法定通知書，我們已要求當局釋放我們的員工。」

一名來自美思明智集團紐約總部的匿名消息來源稍早告訴路透社，集團在北京當地的法律顧問表示，這次的突襲搜查發生在20日下午，那些被拘留的人是被關在北京城外的某個地方，他們不得與外界接觸。

中國外交部和北京公安局並未立即回應路透社的置評請求。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120324