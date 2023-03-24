更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 國際

美商Mintz Group：北京辦公室突遭搜查 5人遭拘留

2023/3/24 16:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）今天說，其北京辦公室突然遭到搜查，5名中國員工遭拘留。

路透社報導，中國首都北京正舉辦國際經濟論壇之際，這事件在中國境內的外商圈引發憂慮。

美思明智集團北京辦公室突遭搜查、且有員工遭拘留 的消息傳出時間點，正是美國與中國間的關係歷經數個月的外交緊張之際。發生在這段期間的事件，包括美軍在2月擊落一個疑似中國間諜氣球，及台灣總統將在下週過境美國等。

透過電子郵件的方式，美思明智集團告訴路透社：「我們可以證實，中國當局拘留了我們北京辦公室的5名員工，這5人全部都是中國籍，當局也勒令北京辦公室停工。」

美思明智集團表示，他們已準備好和中國當局合作，以「解決造成這起事件的任何誤會」，而集團最關心的是在中國同事的安全與福祉。

美思明智集團說：「美思明智集團並未收到任何有關狀告集團的正式法定通知書，我們已要求當局釋放我們的員工。」

一名來自美思明智集團紐約總部的匿名消息來源稍早告訴路透社，集團在北京當地的法律顧問表示，這次的突襲搜查發生在20日下午，那些被拘留的人是被關在北京城外的某個地方，他們不得與外界接觸。

中國外交部和北京公安局並未立即回應路透社的置評請求。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120324

#美思明智集團
#中國
#路透社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族