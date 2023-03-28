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聯合國：塔利班逮捕阿富汗女童教育倡導組織創辦人

2023/3/28 16:04
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（中央社喀布爾28日綜合外電報導）聯合國今天表示，阿富汗女童教育倡導計畫「筆徑」（PenPath）創辦人韋薩（Matiullah Wesa）本週在喀布爾被塔利班當局逮捕。

綜合法新社和路透社報導，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）在推特上寫道：「筆徑負責人兼女童教育倡導者韋薩昨天在喀布爾被捕。」

「聯合國駐阿富汗援助團呼籲塔利班當局說明他的下落和逮捕他的原因，並確保他能夠獲得法律代表並與家人聯繫。」

韋薩的家人證實他被捕的消息，並向法新社表示，韋薩在27日晚間做完禮拜走出清真寺時，被2輛車上的一些人攔住。韋薩要求對方出示身分證件時，他們毆打他並強行將他帶走。

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來自南部坎達哈省（Kandahar）的韋薩長年推動女童教育，包括在前西方支持的外國政府任期內。他說，許多生活在農村的女孩無法接受教育，尤其是在保守的農村地區。他的組織筆徑會與部落長老舉行會議，鼓勵社區和當局開辦學校，還會發放書籍並設立行動圖書館。

塔利班政府以女性未穿著合適的伊斯蘭服裝等理由，禁止大多數女孩就讀高中，並禁止女性接受大學教育。官員表示，他們正進行重新開放學校的工作，但沒有給出具體時間表。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1120328

#韋薩
#塔利班
#聯合國駐阿富汗援助團
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