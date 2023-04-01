以環保帶動觀光 韓國順天庭園博覽會盛大登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於韓國南端全羅南道東部的順天市，自4月1日至10月31日期間以「定居庭園」為主題舉辦「2023順天灣國際庭園博覽會」。中央社記者廖禹揚順天攝 112年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚順天1日專電）為因應氣候危機與地區發展不均問題，位於韓國南端全羅南道東部的順天市舉辦長達7個月的「2023順天灣國際庭園博覽會」，將綠地帶入市中心，擴大環境保護面積同時期盼藉此帶動觀光。

順天市時隔10年舉辦國際園藝生產者協會（AIPH）公認博覽會，自4月1日至10月31日期間以「定居庭園」為主題，展出規模達165萬坪的景觀庭園與都心綠化帶，這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來韓國國內舉辦最長期間的大型活動。

「我們是在證明生態保育可以帶動經濟」，順天市長盧官奎在展前記者會中指出，2013年順天市為保存白頭鶴棲息的順天灣濕地建立環保帶，白頭鶴數量增加同時，觀光客數也持續上升，在疫情爆發前的2019年，來到順天的白頭鶴數量較10年前不到700隻，成長到2711隻，觀光客數則從295萬增至617萬人次。

至2022年為止，順天的白頭鶴數量達到9851隻，觀光客也在疫情衝擊下逐年恢復，順天市政府預估，這次庭園博覽會帶來的經濟價值將達1兆97億韓元（約新台幣246億元），博覽會期間目標吸引800萬人次來訪，包括32萬人次外籍旅客。

這次博覽會涵蓋範圍包括位於順天灣的海洋庭園，景觀庭園、國家庭園及在順天市中心打造的都心庭園，包括利用蓄水池打造的庭園，以及取代柏油路的「綠島」。

除蓄水池示範庭園、遊覽船、水上庭園、兒童花園、庭園stay、夜間景觀庭園等10大核心展覽外，園區內設置12個不同國家特色庭園、21個主題庭園，並邀請10個國家或地方政府、企業、藝術家打造特色庭園，還有分成2季展出的40個小型室內庭園，展現多元庭園風貌。

為貫徹「環保未來都市」概念，順天市為這次博覽會特別打造20人，以及12人乘坐的電動遊覽船，園內接駁採用電動車，園區內也刻意設計成完全無階梯的無障礙空間，並規劃在活動後依市民意見全數改為公共設施永續經營。

在今晚的開幕典禮結束後，順天國際庭園博覽會將在4月1日上午10時迎來第一位訪客，7個月展期間每個月都規劃豐富活動，除魔術秀、DJ秀、國樂、跆拳道表演等多種藝文表演，還有瑜珈、冥想、胎教等多樣體驗活動，預期將帶動順天市及其周邊地區觀光消費。

據統計，博覽會門票預售額截至24日已達到57億韓元，遠超過當初設定的50億韓元目標，透過各種管道確認將來園訪問的團體客超過160萬人次，園區內提供過夜住宿的庭園stay 4月預約率已達7成。（編輯：黃自強/高照芬）1120401

2023順天灣國際庭園博覽會園區內提供過夜住宿，4月預約率已達7成。中央社記者廖禹揚順天攝 112年4月1日