更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明天國道北返車潮湧現 留意15地雷路段
首頁 / 國際

印度女穿泰山裝搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023/4/3 22:08（4/3 22:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里3日專電）印度民風保守，最近社群網站出現一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運的照片和影片，引起熱議。德里都會捷運公司今天發表聲明，呼籲乘客衣著勿傷害其他乘客感受。

影片中，這名女子穿著比基尼式的上衣及短裙，簡單遮住重要部位，搭乘德里捷運。由於她的衣著在不同影片中顏色不同，顯示這名女子曾換裝多次，或是以類似穿著搭乘捷運多次。

印度民風保守，中生代或老一輩女性通常穿著紗麗，在鄉下地方連頭都會包住；年輕女子上衣通常不露肩，下身則搭配長裙或牛仔褲。

影片曝光後網友反應兩極，在推特，#DelhiMetroGirl已成熱門標籤，這名女子獲封「德里捷運女」的外號。

有網友認為女性如何穿著是個人自由，但更多網友抨擊這名女子破壞善良風俗。由於日前一名男子穿內衣內褲搭乘火車被逮捕，因此有網友質疑印度執法標準不一。

德里都會捷運公司（DMRC）發表聲明說，雖然穿著是乘客的個人選擇，但乘客應遵守社會接受的禮儀規範，不應穿著「傷害其他乘客感受」的服裝。

捷運公司表示，衣著不雅可依捷運運作暨維護法第59條，驅逐醉酒或有騷擾行為的乘客、沒收車資，及科處最高500盧比（約新台幣186元）的罰款。（編輯：馮昭）1120403

#印度
#德里都會捷運公司
#德里捷運
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族